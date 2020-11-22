عمرو مصطفى يوجه رسالة قاسية لـ محمد رمضان

علق الملحن عمرو مصطفى على صورة محمد رمضان التي أثارت غضب الجمهور من جميع أنحاء الوطن العربي، بعد ظهوره مع مغني اسرائيلي.

كتب مصطفى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الأرقام الكبيرة علي اليوتيوب وفيسبوك والشهره والطيارات والميديا ليها ثمن والثمن اتدفع بصورة".

وتابع عمرو مصطفى: "خلاص كارت واتحرق.. صوت الباطل دائما عالي لكن صوت الحق دائما ينتصر".

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كان قد، علق "أفيخاي أدرعي" على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام‬ في دبي".