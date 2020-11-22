محافظة القاهرة تسمح باستكمال المباني بالإشتراطات القديمة لمن حصل على ترخيص

قال مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، إنه من المقرر أن تصدر تراخيص البناء الجديدة في المحافظة خلال أيام معدودة، وستضمن أن يستكمل من حصلوا على تراخيص أبنيتهم بالإشتراطات القديمة، دون الالتزام بعدد الأدوار في الاشتراطات الجديدة.

وأضاف المصدر لـ تحيا مصر ، أن المحافظة ستسمح باستئناف البناء في الأبنية ذات الاشتراطات القديمة، وتطبيق الاشتراطات الجديدة على الرخص القديمة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر وقف البناء في محافظة القاهرة لمدة 6 أشهر، بينما وافقت جامعة القاهرة استثناء الأبنية من ذلك القرار واستئناف البناء بشرط ألا يتجاوز ارتفاع البناء 4 أدوار بشكل مؤقت حتى صدور الاشتراطات الجديدة.

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