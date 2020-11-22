ننشر تفاصيل انطلاق معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي في حضور 10 وزراء

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، التي تُعقد تحت شعار The Big Reset وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وأعرب أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز انترناشيونال المنظمة للمعرض، عن سعادته بتكاتف الجميع من أجل الخروج بالمعرض في صورة مشرفة كما هو المعتاد، خاصة بعد أن بات المعرض بمثابة المنصة الرئيسية التي تتبارى كافة المؤسسات والهيئات والشركات لاستعراض أحدث مشروعاتها وحلولها التكنولوجية، في ظل تعليمات القيادة السياسية ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مضاعفة الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات لضمان تقديم خدمات حكومية ممتازة بكفاءة عالية مما يسهل حياة المواطن المصري.

وشدد كمال، على أن الدورة الحالية للمعرض تعتبر دورة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تأتي في توقيت هام اتضح فيه للجميع أهمية التكنولوجيا وضرورة الإسراع في تغيير نمط الحياة التقليدي، وهي الحالة التي نعيشها جميعا منذ بدء أزمة كورونا، مضيفا أن أزمة كورونا دللت على أن التكنولوجيا لم تعد رفاهية بل ركن أساسي في حياتنا.

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وأضاف "لذلك قررنا اختيار شعار دورة العام الحالي للمعرض للتأكيد على أن المرحلة الحالية نبدأ فيها تغييرا كبيرا وجذريا على كافة المستويات، "اهتمامات الأشخاص تتغير، اهتمامات المؤسسات تتغير، اهتمامات المستهلك تتغير، اهتمام الحكومات تتغير"، وكل هذه التغييرات بطلها هو التكنولوجيا".