صديق عفيفي يناشد الالتزام بالإجراءات الوقائية من "كورونا".. ويطالب الحكومة بالحسم تجاه المخالفين

ناشد الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديميات ومدارس طيبة والمستشار الأسبق للبنك الدولي، كافة المواطنين بالالتزام الكامل بالاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، والمعلن عنها من جانب وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، محذرا من خطورة التهاون فى اتباع تلك الإجراءات والتدابير.
كما طالب عفيفي، الحكومة ممثلة فى وزارتى الداخلية والتنمية المحلية باتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة تجاه كل من يثبت مخالفته وعدم التزامه بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وفى مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والتزام التباعد الاجتماعى.
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وأكد عفيفي، على دور المحافظين فى تشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وكذا قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والقيام بحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين.
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