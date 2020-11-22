ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة "صورة"

طلت الفنانة ياسمين صبري بـ "استايل جديد" على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتخطف الأضواء بعد إطلالتها الأخيرة من داخل طارئتها الخاصة.
ظهرت ياسمين صبري بفستان أسود طويل بسيط مفتوح من الجانب، لتتألق باللون الأسود، حيث تفاعل معها العديد من رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" فور نشرها للصورة.
تحيا مصر رصد عدد من التعليقات التي جاءت من قبل جمهور ياسمين صبري، والتي جاءت كالآتي: "الأسود يليق بك"، وعلقت أخرى، قائلة: "مستنين نشوف الشنطة بكام المرة دي".
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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي دخلت به السبق الدرامي في رمضان 2020، وشاركها البطولة كوكبة لامعة من النجوم منهم أحمد الشامي، أيتن عامر، أحمد مجدي.
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