صور.. الأوقاف : وضع خطة لتطوير معسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه جرى وضع خطة لتطوير معسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، بما يعمل على رفع كفاءته من جهة، والاستفادة القصوى من خلال إنشاء مجمع الأوقاف بالمعسكر ليضم مقرا لمديرية أوقاف الإسكندرية، وآخر لمنطقة هيئة الأوقاف بالمحافظة من جهة أخرى.





وأضاف جمعة، فى تصريحات اليوم الأحد، أنه تم وضع الخطة عبر رئاسته للجنة مشتركة من هيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور رئيس حى المنتزه بالإسكندرية أشرف بهجت. ولفت إلى أنه تقرر رفع كفاءة جميع مبانى المعسكر لتكون فى أفضل جاهزية لإقامة المتدربين فى جميع الدورات التدريبية والتثقيفية التى تقيمها الوزارة، سواء للأئمة أم للواعظات أم للإداريين أم للطلبة الوافدين، مع تطوير جميع ملاعب المعسكر واستحداث ملاعب خماسية جديدة.

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