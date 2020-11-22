عاجل.. تكليف أيمن حسام قائما بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، القرار رقم 2358 لسنة 2020 بتكليف أيمن فتحى عبدالغنى محمد حسام الدين، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.





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