الآثار: عرض مومياوات كهنة وكاهنات المعبود آمون بمتحف العاصمة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور على عمر، رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفى بوزارة السياحة و الآثار، فى تصريح اليوم الأحد، إلى أن هذه المومياوات تم استقبالها بالمتحف الأسبوع الماضى قادمة من المتحف المصرى بالتحرير و ذلك لاثراء العرض المتحفى الخاص بمتحف عواصم مصر.

وأكد الانتهاء من وضع المومياوات داخل الفتارين التى تم تجهيزها و تعقيمها بطريقة خاصة لحفظ المومياوات بداخلها.

من جانبه، قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، إن هذه المومياوات تم اكتشافها فى الخبيئة الملكية بالدير البحرى عام 1881، و تخص مومياء نجمت زوجة حريحور كبير كهنة آمون، والتى طعمت أعينها بأحجار باللون الأبيض والأسود مما يعطى الشعور بأنها مازالت حية كما أنها تلبس الشعر المستعار والحواجب من الشعر الطبيعى.

وأضاف، أن المومياوات تتضمن مومياء نسيى خنسو الزوجة الثانية لكبير كهنة آمون بانجم الثانى، والتى تعتبر نموذجا متميزا لتطور أسلوب التحنيط بالأسرة الـ 21، حيث أعطت العينان المطمعتان بالأحجار و اللون الأصفر الداكن للبشرة الإحساس بالحيوية والنضارة.

وتابع، أن المومياوات تضم أيضا مومياء بانجم الثانى كبير كهنة آمون، ولونت بشرتها باللون الأصفر والأحمر الداكن ولفت المومياء بالكتان الرقيق ذو الشراشيب الملونة، إلى جانب مومياء جد بتاح إيو إف عنخ من الأسرة 21، زينت أصابع اليدين والقدمين بالخواتم، ومومياء حنوتاوى زوجة كبير كهنة آمون بانجم الأول ذات وجه ممتلئ لإظهار الحيوية.

وأكدت الدكتورة منى رأفت، المشرف العام على متحف عواصم مصر، أن المتحف استقبل، خلال الأسبوع الماضى، أكثر من مائة قطعة أثرية قادمة من عدد من المتاحف و المخازن الأثرية لعرضها ضمن سيناريو العرض الخاص به تمهيدا لافتتاحه الوشيك، مشيرة إلى أن هذه القطع الأثرية تم اختيارها بعناية لإثراء سيناريو العرض المتحفى ليحكى تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة من المخازن المتحفية من مختلف المتاحف والمواقع الأثرية من أنحاء الجمهورية منها مخازن متاحف كل من الأقصر والمركبات الملكية ببولاق، والسويس والمتحف المصرى بالتحرير ومنطقة ميت رهينه الأثرية.

وأشارت إلى أنه من أهم القطع التى استقبلها المتحف مجموعة من أحجار التلاتات التى تصور الملك أخناتون وزوجته الملكة نفرتينى من مخزن متحف الأقصر، و هى الآن يتم ترميمها وتجميعها تمهيدا لعرضها بالمكان المخصص لها، بالإضافة إلى مركبة كوبية و كالاش و نموذج لعجلة حربية كانت مهداه للملك فاروق.

ولفتت إلى استقبال عدد من المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير لكهنة و كبار رجال الدولة بالإضافة إلى عدد من الأوانى الكانوبية وصندوق خشبى نقش عليه صورة للآلهة أنوبيس، مما يعمل على إثراء العرض المتحفى بقاعة الشعائر الجنائزية بالمتحف، بالإضافة إلى تمثال رائع مزدوج للملك مرنبتاح والآلهة حتحور من منطقة آثار ميت رهينة.

جدير بالذكر أن متحف عواصم مصر يروى تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 7 عواصم هم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، القاهرة الإسلامية، القاهرة الخديوية، بالإضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التى تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، أدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

أما القسم الثانى من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصرى القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التى تم اكتشافها عام 2018 بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوى على الأوانى الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية فى مصر القديمة.

وسيتضمن العرض المتحفى استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامى تفاعلى "المالتى ميديا" لعرض التاريخ، صوتا وصورة وعرض توضيحى لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة موضوع العرض وطبيعة العمارة السكينة والمبانى الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة ابداعية جديدة ، تجذب الزائرين و السائحين.