إعادة المرحلة الأولى في انتخابات النواب: 8 آلاف قاضيا يتسلمون الأوراق الانتخابية

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، فى تسليم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية والبالغ عددهم ما يقرب من 8 آلاف قاضيا، الأوراق الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب حتى يتمكنوا من التوجه بها إلى لجانهم الانتخابية وفتحها فى المواعيد المحددة من الهيئة والتى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلمت القضاة المشرفين على اللجان الأوراق الانتخابية من بطاقات اقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين، كما تم تسليمهم حقيبة تحتوى كل المستلزمات الطبية الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومنها الكمامات الطبية والكحول والقفازات اليدوية مشيرة إلى أن القوات المسلحة تساهم فى نقل القضاة إلى اللجان التى تتواجد فى المحافظات النائية ومنها مطروح وأسوان والوادى الجديد.

وتمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات من الانتهاء من وضع كافة اللمسات الأخيرة لاتمام عملية التصويت بالداخل، من طباعة بطاقات الاقتراع والأوراق الانتخابية المطلوبة، كما تم اختبار مراكز الاقتراع من ناحية السلامة الفنية والإنشائية للمبنى والقدرة على تأمينها، فضلا توفير كافة المستلزمات الواقية من كورونا حيث يتم تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الإقتراع.

وأوضحت الهيئة الوطنية أن إجراءات اليوم الأول من تصويت الناخبين في الداخل تبدأ بتواجد القضاة المشرفين على اللجان في مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وفتح اللجان في مواعيدها بعد تأكدهم من سلامة كافة محتويات كل لجنة ثم تحديد الحرم الانتخابى، والسماح للمواطنين الذين يرتدون الكمامات بالدخول إلى اللجنة لتصويت.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى دوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، وتقلص عدد المرشحين فى تلك الجولة إلى 218 مرشحا يتنافسون على 109 مقعدا.

وتشهد في محافظة الجيزة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي محافظة الفيوم في دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين. وتشهد محافظة بني سويف جولة إعادة في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين. كما تشهد محافظة المنيا في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين.

وفي محافظة أسيوط، في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين. وفي محافظة الوادي الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تشهد جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.

وتشهد جولة الإعادة في محافظة قنا، بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبو تشت بين 4 آخرين.

وفي محافظة الأقصر بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة أدفو بين مرشحين اثنين، وفى الإسكندرية بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزة، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدي جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسي بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، وفي محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.