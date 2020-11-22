إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا.. ومسحة طبية ثانية للتأكد

يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمسحة طبية جديدة خلال ساعات للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.
وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، فى مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وباستثناء اللاعبين الذين سبق وتم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب المران المسائي.
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