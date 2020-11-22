نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق مكافحة الإدمان يطلق البرامج التدريبى الخامس للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع "مودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق البرنامج التدريبي الخامس للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع "مودة" التى تنفذه وزارة التضامن للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، وذلك بمقر صندوق مكافحة الإدمان.

والتقى عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة من المتعافين وأسرهم خلال البرنامج التدريبي والذى تضمن العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية بهدف تكوين أسرة مستقرة فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة،وذلك في إطار حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان علي تقديم الخدمات المُتكاملة للمتعافين من مرض الإدمان مؤكدا أن التعافي يبدأ بتدعيم الاستقرار الأسري للمتعافي وتهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي برحلة الدعم النفسي والتأهيلي لهم ولذويهم، ويستمر بالتمكين الاقتصادي المتمثل في التدريب المهني وتدعيم المشروعات الصغيرة للمتعافين.

وسلم " عمرو عثمان " مجموعة جديدة من المتعافين شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع مثل مشروع قطع غيار ومشروع ورشة تصنيع الموبيليا بالقاهرة،كما تقدمت فتاة للحصول على قرض لإنشاء مشروع "معرض موبيليا" فى الاسكندرية، حيث تعد المره الثانية التى تتقدم فيها فتاة لإنشاء مشروع بعد تعافيها من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع، لافتا إلى أن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لانشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ بلغت الى ما يقرب من 3 مليون و710 آلاف ألف جنيه حتى الآن

وفى نهاية البرنامج، سلم "عثمان المتعافين شهادات تفيد بمشاركتهم فى البرنامج التدريبي للتوعية الأسرية " مودة " الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وأيضا تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ برنامج " مودة ".

جدير بالذكر ان صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق كان قد أجرى أبحاث علي الإناث المتعافيات من الإدمان كشف أن 85% منهن ان الخلافات الأسرية أحد أهم أسباب وقوعهن في براثن الإدمان، و34% منهن أدي تعاطيهن إلي خلافات أسرية جسيمة وأن أحد أهم عوامل التعافي يتمثل في الاستقرار الأسري لدي المتعافي ووجوده في بيئة أسرية داعمة للتعافي.