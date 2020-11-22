نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام "الشيوخ" : أرسلنا المسودة النهائية من اللائحة للأعضاء.. ومناقشتها 29 نوفمبر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، إنه تم الانتهاء من المسودة النهائية من مشروع لائحة مجلس الشيوخ وإرسالها للأعضاء بشكل رسمي، تمهيدًا لمناقشتها بالجلسة العامة المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأحد، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من صياغتها قامت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بتوزيع المسودة النهائيةً من لائحة مجلس الشيوخ على الأعضاء تمهيدا لعرضها في الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم 29 من الشهر الجاري.

وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت 293 مادة، ونصت على تشكيل 14 لجنة نوعية.

وحددت اللائحة عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على جزاءات تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو اكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.