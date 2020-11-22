نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "استعدادًا للافتتاح" الانتهاء من وضع مومياوات الكهنة بمتحف العاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي من وضع مومياوات كهنة وكاهنات المعبود آمون، داخل الفتارين الخاصة بها و ذلك ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور علي عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي بوزارة السياحة و الآثار ان هذه المومياوات تم استقبالها بالمتحف الأسبوع الماضي قادمة من المتحف المصري بالتحرير و ذلك لاثراء العرض المتحفي الخاص بمتحف عواصم مصر. و قد تم الانتهاء من وضع المومياوات داخل الفتارين التي تم تجهيزها و تعقيمها بطريقة خاصة لحفظ المومياوات بداخلها.

وأشار مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، ان هذه المومياوات تم أكتشافها فى الخبيئة الملكية بالدير البحرى عام 1881، و تخص مومياء نجمت زوجة حريحور كبير كهنة آمون، و التي طعمت اعينها بأحجار باللون الأبيض والأسود مما يعطي الشعور بأنها مازالت حية كما انها تلبس الشعر المستعار والحواجب من الشعر الطبيعي.

أما مومياء نسيى خنسو الزوجة الثانية لكبير كهنة آمون بانجم الثاني، فتعتبر نموذج متميز لتطور أسلوب التحنيط بالأسرة 21، حيث أعطت العينان المطمعتان بالاحجار و اللون الأصفر الداكن للبشرة الإحساس بالحيوية والنضارة. اما مومياء بانجم الثاني كبير كهنة آمون، لونت بشرتها باللون الأصفر والأحمر الداكن ولفت المومياء بالكتان الرقيق ذو الشراشيب الملونة. و مومياء جد بتاح إيو إف عنخ من الأسرة 21، زينت أصابع اليدين والقدمين بالخواتم. اما مومياء حنوتاوي زوجة كبير كهنة آمون بانجم الأول ذات وجه

ممتلئ لإظهار الحيوية.

وقالت الدكتورة منى رأفت المشرف العام على متحف عواصم مصر، ان المتحف استقبل، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من مائة قطعة أثرية قادمة من عدد من المتاحف و المخازن الأثرية لعرضها ضمن سيناريو العرض الخاص به تمهيدا لافتتاحه الوشيك، مشيرة إلى أن هذه القطع الأثرية تم اختيارها بعناية لإثراء سيناريو العرض المتحفي ليحكي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، من المخازن المتحفية من مختلف المتاحف والمواقع الاثرية من أنحاء الجمهورية، منها مخازن متاحف كل من الاقصر، و المركبات الملكية ببولاق، و السويس والمتحف المصري بالتحرير، ومنطقة ميت رهينه الأثرية.

وأشارت إلى أنه من أهم القطع التي استقبلها المتحف مجموعة من أحجار التلاتات التي تصور الملك أخناتون و زوجته الملكة نفرتيني من مخزن متحف الأقصر، و هي الان يتم ترميمها و تجميعها تمهيدا لعرضها بالمكان المخصص لها، هذا بالاضافة إلى مركبة كوبية و كالاش

ونموذج لعجلة حربية كانت مهداه للملك فاروق.

كما تم استقبال عدد من المومياوات من المتحف المصري بالتحرير لكهنة و كبار رجال الدولة بالاضافة الى عدد من الاواني الكانوبية وصندوق خشبي نقش عليه صورة للاله أنوبيس، مما يعمل علي إثراء العرض المتحفي بقاعة الشعائر الجنائزية بالمتحف . هذا بالاضافة الى تمثال رائع مزدوج للملك مرنبتاح والالهة حتحور من منطقة آثار ميت رهينة.

جدير بالذكر أن متحف عواصم مصر يروى تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها ٧ عواصم هم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، القاهرة الاسلامية، القاهرة الخديوية هذا بالاضافة الى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التى تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، ادوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.