نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصيادلة": 27 كلية أرسلت كشوف خريجيها دفعة 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر أن 27 كلية أرسلت كشوف خريجيها دفعة 2020 وهذه الجامعات هى كالتالى ( صيدلة القاهرة، عين شمس، حلوان، الاسكندرية، الأزهر بنين،الأزهر بنات، المنصورة،طنطا، بنى سويف، أسيوط، المنيا، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الألمانية، اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب، مصر الدولية، الزقازيق، قناة السويس،فاروس،سوهاج،دراية المستقبل، المصرية الروسية، النهضة، دمنهور، الحديثة، الدلتا، هليوليس).

وأوضحت نقابة الصيادلة أنها تستقبل خريجى دفعة 2020 ممن أرسلت كلياتهم كشوف اسمائهم ويتم استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة لهم فى نفس اليوم، مشيرة إلى أنها خاطبت كليات الصيدلة لمطالبتهم بسرعة إرسال الكشوف لتسجيل خريجى2020 بالنقابة ومراجعة الكشوف ومطابقتها بأسماء المتقدمين.

وأشارت النقابة انه للتيسير على الصيادلة يمكن انهاء إجراءات القيد بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة المهنة من خلال تقديم اوراقهم بالنقابات الفرعية بالمحافظات لتقديمها بالنقابة العامة، وتم تحديد يوم لكل محافظة لاستقبالهم بالنقابة العامة لمنع التكدس والزحام، كما يمكن للصيادلة بالمحافظات تفويض النقابة الفرعية التابع لها محافظته لاستلام التراخيص أو ارسال اقارب لهم من الدرجة الأولى أو اى شخص معه توكيل بالاستلام.