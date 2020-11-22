سيراميكا كليوباترا يسعى لخطف لاعب الترجي التونسي

كشفت تقارير صحفية أن نادي سيراميكا كليوباترا – الصاعد حديثا للدوري الممتاز – يسعى للتعاقد مع اللاعب الغاني كوامي بونسو لاعب وسط فريق نادي الترجي التونسي، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وقدم نادي سيراميكا كليوباترا عرض وصلت قيمته 180 ألف دولار لنادي الترجي للحصول على خدمات لاعبه الغاني، وذلك حسب ما ذكر موقع "غانا سوكر نت" الغاني.
وأكد الموقع على أن الترجي التونسي قد طلب 250 ألف دولار للاستغناء عن اللاعب، في ظل دخول سيراميكا في منافسة مع نادي أهلي بنغازي الليبي، والذي عرض مبلغ 150 ألف دولار لشراء بونسو.
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وكان لاعب خط الوسط الغاني، قد انضم إلى الفريق التونسي، صيف عام 2019، قادمًا من أشانتي كوتوكو الغاني، حيث شارك مع الترجي، في 29 مباراة في كافة المسابقات.
وحقق بونسو، مع الترجي، لقبي الدوري التونسي، وكأس السوبر المحلي.
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