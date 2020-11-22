رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في ضوء استقباله المهنئين بتوليه رئاسة المجلس، وحصوله علي ثقة الأعضاء في الجلسة الافتتاحية التى جريت مراسمها في الثامن عشر من أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدداً من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهوروأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ورئيس البرلمان على عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة «عبد الرازق» بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ .



يأتي ذلك فى الوقت الذي أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، الانتهاء من المسودة النهائية من مشروع لائحة مجلس الشيوخ وإرسالها للأعضاء بشكل رسمي، تمهيدًا لمناقشتها بالجلسة العامة المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الأحد، مؤكدا علي أنه بعد الانتهاء من صياغتها قامت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بتوزيع المسودة النهائيةً من لائحة مجلس الشيوخ على الأعضاء تمهيدا لعرضها في الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم ٢٩ من الشهر الجاري .