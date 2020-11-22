الأهلي ينهار.. إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة أخرى للإطمئنان

تأكد منذ قليل، إيجابية مسحة الكشف عن فيروس كورونا والتي أجراها لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي "وليد سليمان"، وذلك استعدادا للمعسكر المغلق الذي يدخله الأهلي مساء اليوم.

وعلم تحيا مصر أن وليد سليمان لا يعاني من أي أعراض وأن اللاعب في حالة جيدة إلا أنه دخل العزل فور ظهور إيجابية نتيجة مسحته، ويخضع اللاعب الآن لمسحة أخرى للتأكد من إصابته بالفيروس.

تتوالى الضربات على الأهلي قبل النهائي المرتقب، حيث يعد وليد سليمان هو رابع لاعبي الأهلي إصابة بفيروس كورونا، بعد أن سبقه الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة، وإعلان محمد شريف اليوم إيجابية مسحته أيضا، لينتشر الذعر داخل أرجاء التتش، خوفا من تفشي الفيروس.

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يذكر أن وليد سليمان قد سجل هدفي فوز الأهلي أمس على أبوقير للأسمدة، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

