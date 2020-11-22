حضري الشعرية باللبن بطريقة مميزة للتغلب على برودة الشتاء

مع تغير حالة لطقس وانخفاض درجة الحراراة يبحث كلًا منا عم ملاذًا أمنًا بسبب الصقيع وخاصة في الأوقات المسائية، إلا أنه يمكنك الاستعانة بطبق الشعرية باللبن التي تعتبر من أشهى الأطباق التي تضفي عليك الشعور بالدفء. تحيا مصر يقدم طريقة عمل الشعرية باللبن بمذاق فريد ومختلف. مقادير الشعرية باللبن



ربع كيلو شعرية

2 ملعقة زبدة

نصف كيلو لبن

3 ملعقة كبيرة سكر

كوب ماء

زبيب

جوز هند

مكسرات طريقة عمل الشعرية باللبن



- يتم تحمير الشعرية فى الزبدة ثم ضعى الماء وإتركيها حتى تنضج. - ضيفي لها اللبن بعد إضافة السكر له. اقرأ أيضًا..مع بداية الشتاء.. نقدم لكِ طريقة عمل شوربة العدس الساحرة



-زينيها بالزبيب وجوز الهند والمكسرات، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.



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