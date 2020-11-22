وفيات كورونا فى السعودية تصل إلى 5780 حالة



أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة فى المملكة إلى 355 ألفا و258 حالة. وبحسب الوزارة، تم تسجيل 489 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 343 ألفا و371 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5780 حالة، بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

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