تحيا مصر يرصد تفاصيل تسليم متعافين من الإدمان قروضًا بإجمالي 3 مليون و710 الآف جنيه.. القروض مٌسخرة لإنشاء مشروعات.. وفتاة تتقدم للحصول على مشروع لإنشاء معرض موبيليا بعد تعافيها من الإدمان

استقبل عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بمجموعة من المتعافين وأسرهم خلال البرنامج التدريبي والذى تضمن العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية.

ويهدف البرنامج إلى تكوين أسرة مستقرة فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة ،وذلك في إطار حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان علي تقديم الخدمات المُتكاملة للمتعافين من مرض الإدمان مؤكدا أن التعافي يبدأ بتدعيم الاستقرار الأسري للمتعافي وتهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي برحلة الدعم النفسي والتأهيلي لهم ولذويهم، ويستمر بالتمكين الاقتصادي المتمثل في التدريب المهني وتدعيم المشروعات الصغيرة للمتعافين.

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يأتي ذلك في إدار إطلاق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق البرنامج التدريبي الخامس للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع " مودة " التى تنفذه وزارة التضامن للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية وذلك بمقر صندوق مكافحة الإدمان. يأتي ذلك في إدار إطلاق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق البرنامج التدريبي الخامس للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع " مودة " التى تنفذه وزارة التضامن للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية وذلك بمقر صندوق مكافحة الإدمان. وسلم مساعد وزير التضامن، مجموعة جديدة من المتعافين شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. وقال إن ذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع مثل مشروع قطع غيار ومشروع ورشة تصنيع الموبيليا بالقاهرة ،كما تقدمت فتاة للحصول على قرض لإنشاء مشروع " معرض موبيليا " فى الاسكندرية حيث تعد المره الثانية التى تتقدم فيها فتاة لإنشاء مشروع بعد تعافيها من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع، لافتا الى أن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لانشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ بلغت الى ما يقرب من 3 مليون و710 آلاف ألف جنيه حتى الآن.