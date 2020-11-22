أمريكا تنسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة التي تسمح بنشر طائرات مراقبة في 27 دولة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة حيز التنفيذ، وأنها لم تعد طرفًا فيها، حيث أن الولايات المتحدة مارست حقها وفقًا للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة من معاهدة الأجواء المفتوحة من خلال تقديم إخطار إلى ودائع المعاهدة وجميع الدول الأطراف بقرارها بالانسحاب من المعاهدة، ابتداءً من الأشهر الستة الماضية من تاريخ الإخطار.

جدير بالذكر أم معاهد الأجواء المفتوحة تم إقرارها عام 1992، من قبل 27 دولة، في العاصمة الفنلندي، وبدأ العمل بها في أول يناير 2002، وتضم حاليا 32 دولة.

وتسمح الاتفاقية بوجود طائرات مراقبة غير مسلحة للاستكشاف في أجواء الدول المشتركة.

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كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق إعطاء جميع المشتركين بها، بغض النظر عن حجم الدولة المشاركة، دور مباشر في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.