محمد رمضان يحاول تبرير موقفه مجددًا بفيديو جديد

محمد رمضان، لايزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب صورته مع مغني اسرائيلي التي كانت السبب في إثارة حالة من الغضب العارمة بين جمهور الوطن العربي.

حاول المطرب الشعبي محمد رمضان تبرير موقفه للجمهور بشتى الطرق إلا أنه لن يفلح في ذلك، ليصبح مصدر غضب للجمهور وكذلك نجوم الوسط الفني.

محمد رمضان



نشر محمد رمضان مقطع فيديو قديم من زيارته لأسوان مؤخرا واستقبال الجمهور له على أنغام أغنية "أنا جدع" وعلق على الفيديو"حُب الناس نعمة من رب الناس ..شكراً أهل أسوان الكرام على كرم الضيافة وحسن الإستقبال".



أثارت الصورة التي انتشرت عبر مواقع التزاصل الاجتماعي غضب الجمهور المصري، وجمهور الوطن العربي بأكمله، لينتقده الجميع بسبب ظهوره مع المغني الاسرائيلي.

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كان قد، علق "أفيخاي أدرعي" على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام‬ في دبي".