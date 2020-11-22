جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب"، بجمهورية مصر العربية بمشاركة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية السودان الديمقراطية.





وتستمر فعاليات التدريب حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كل القوات والمعدات للدول المشاركة عبر القواعد الجوية، والمنافذ البحرية مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء وصول القوات والمعدات المشاركة بالتدريب. وتتضمن المراحل الأولى من التدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة المهام المشتركة بالدقة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة، وذلك أثناء تنفيذ جميع المهام التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وللوصول بالقوات المشتركة فى التدريب لمستوى راقى واحترافى فى إدارة أعمال قتال القوات بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية. يأتى تدريب "سيف العرب " استمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة نظراً لاعتباره واحداً من أرقى التدريبات التى تنفذ على مستوى الوطن العربى بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة، وذلك باستخدام جميع الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. انطلاق فعاليات التدريب المشترك سيف العرب بقاعدة محمد نجيب العسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.