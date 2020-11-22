المصريين الأحرار: نرفض تجاوزات أى منظمة أيا كان اسمها أو الجهة الممولة لها

جدة - نرمين السيد - وأوضح الحزب، أن منظمات المجتمع الدولى، أثبتت من خلال مجهوداتها وأنشطتها على الأرض، اطلاعها بدورها، وفهمها العميق للأهداف المجتمعية، وهى أهداف تنطلق من مساندة الدولة المصرية، من خلال مساندة المواطنين.

وشدد على أنه يثمّن المجهودات الكبيرة لهذه الجهات، لكنه فى نفس الوقت يرفض وبشكل بات التجاوزات لأى منظمة، أيا كان اسمها، وأيا كانت المظلة التابعة، أو الجهة الممولة لها، إذ أنها تعمل فى مصر، وتخضع لقوانين الدولة المصرية، والتجاوز بأى شكل من الأشكال، والخروج على تلك القوانين مرفوض بالكامل.

ودعا المصريين الأحرار، هذه الجهات إلى احترام نظام العمل والتقيد بالقوانين المصرية، والاقتداء بالجهات الأخرى التى أثبتت نجاحا وصدقا كبيرين فى مؤازرة المواطنين.