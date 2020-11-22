النشرة المرورية : سيولة بمحاور الجيزة .. ولطفى السيد بديلا عن كوبرى الفنجرى

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بمحور قناة السويس للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية، وكذلك بمنطقة أبو قير وكفر عبده وميدان الوزارة.

ولفت صابر إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام بشارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة بورسعيد بعض الأحجام المتفرقة بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأوضح صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام، وخاصة أعلى الدائرى للقادم من التجمع ومتجه إلى المنيب، كما تنحصر الأحجام فى الأوتوستراد فى ما قبل منطقة كارفور للمتجه إلى منزل الأوتوستراد، ناصحا باستخدام نفق كارفور والخروج إلى منطقة المعراج، ثم الخروج مرة أخرى إلى الأوتوستراد.

ونوه صابر إلى أن كافة المحاور والطرق الداخلية فى محافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتصفية أى كثافات متوقعة، ووضع العلامات الإرشادية على الطرق.

وفى محافظة القاهرة، قال صابر، إن محور الكورنيش يشهد بعض الأحجام، ناصحا باستخدام محور الأوتوستراد بديلا عنه، كما نصح بتجنب منطقة الأعمال بمحور الفردوس بصلاح سالم لوجود بعض الأحجام، ويفضل سلوك محور النصر بديلا عنه، مشيرا إلى تجنب كوبرى الفنجرى للمتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، وسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد والدخول إلى نفق أحمد سعيد.

ونبه صابر، على تجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واختتم محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بأن شارع المنيل يشهد بعض الأحجام، ويفضل سلوك شارع عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى باقى المحافظات ومحاور الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل مرض ما عدا الطرق التى تم توضيحها.