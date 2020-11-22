وكيل القوى العاملة بالنواب تناقش مع رئيس الشيوخ ملفات وقضايا خدمية

جدة - نرمين السيد - التقت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة والقضايا التى تخدم المواطن البسيط.





وهنأت "عطوة"، رئيس مجلس الشيوخ، على تولى هذا المنصب، مؤكدة أنه يستحق تولى هذا المقعد نظرا لحنكته السياسية وخلفيته الدستورية، وعدالته القضائية. وأعربت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن سعادتها بهذا اللقاء والتطرق للعديد من الملفات أثناء المناقشة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الشيوخ، يتمتع بشخصية دستورية حقيقية تقود الطرف الثانى من الحياة النيابية والذراع الثانى لمؤسسة برلمانية عريقة. وتمنت مايسة عطوة، لرئيس مجلس الشيوخ، كل التوفيق خلال الفترة المقبلة، فى مناقشة العديد من القوانين الهامة والتى تخدم فى الأساس حياة المواطن البسيط.

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