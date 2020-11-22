محافظ الإسكندرية يقرر هدم عقار كوم الشقافة المائل حتى سطح الأرض

جدة - نرمين السيد - وكلف الشريف، مديرية التضامن الاجتماعى بتقديم كافة المساعدات لسكان العقار، وفقا للإجراءات العاجلة التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى فى مثل تلك الحالات.
ووجه المحافظ، بسرعة فحص العقارات المحيطة بالعقار المائل، لتحديد موقفها الهندسى وعدم تأثرها من عدمه، وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الهندسية المشكلة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
كان حى غرب الإسكندرية أخلى العقار رقم 140 شارع الأميرية بمنطقة كوم الشقافة، والذى يحمل اسم "برج أروى" ويضم 12 طابقا من السكان والمنقولات، وذلك بعد حدوث ميل به يقدر بـ 50 سم.
ومن جانبها، أوضحت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، أن العقار جرى بناؤه عام 2014 بارتفاع 10 طوابق، إلا أن مالك العقار قام فى 2017 ببناء طابقين آخرين بالمخالفة للقانون، ودون الأخذ فى الاعتبار بمعايير السلامة الإنشائية.
وأشارت شعبان، إلى أن العقار حدث له ميل بمقدار 20 سم منذ نحو عام، ورفض قاطنوه تنفيذ قرار الحى بسرعة إخلائه، وقرروا المكوث بالعقار على مسئوليتهم الشخصية، ولم يجروا أى خطوات جادة لإصلاحه.
وأضافت رئيس حى غرب، أن العقار حدث به ميل شديد دون سابق إنذار وصل إلى 50 سم هذا الأسبوع وتصدعت أرضيته، ما استدعى التدخل الفورى والإخلاء الجبرى للسكان حفاظاً على أرواحهم وحماية المنازل المحيطة.
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