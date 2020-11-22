صور .. إخلاء عقار مائل مكون من 12 طابقا بالإسكندرية

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ويأتى القرار وفقا لتقرير لجنة مشكلة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وصفت العقار المشار إليه بأنه "قنبلة موقوتة"، ويمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين، ما يتطلب إزالته.
ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إن العقار جرى بناؤه عام 2014 بارتفاع 10 طوابق، إلا أن مالك العقار قام فى عام 2017 ببناء طابقين آخرين بالمخالفة للقانون، ودون الأخذ فى الاعتبار بمعايير السلامة الإنشائية.
وأوضحت شعبان، أن العقار حدث به ميل بمقدار 20 سم منذ نحو عام، ورفض قاطنوه تنفيذ قرار الحى بسرعة إخلائه، وقرروا المكوث بالعقار على مسئوليتهم الشخصية، ولم يجروا أى خطوات جادة لإصلاحه.
وأضافت رئيس حى غرب، أن العقار حدث به ميل شديد دون سابق إنذار وصل إلى 50 سم هذا الأسبوع وتصدعت أرضيته، ما استدعى التدخل الفورى والإخلاء الجبرى للسكان حفاظاً على أرواحهم وحماية المنازل المجاورة.
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