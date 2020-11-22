أيمن حسام الدين .. دم جديد لقيادة جهاز حماية المستهلك

جدة - نرمين السيد - وفى سبيل ضخ دماء جديدة لقيادة الجهاز، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، القرار رقم 2358 لسنة 2020 بتكليف أيمن فتحى عبدالغنى محمد حسام الدين، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

ونص القرار فى مادته الثانية، أنه "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار".

وبذلك القرار يحل أيمن فتحى عبدالغنى محمد حسام الدين، محل الدكتور أحمد سمير رئيس الجهاز المنتهى فترته.

فى 18 يوليو 2017 أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريا بتعيين أيمن حسام الدين، مساعدًا للوزير لشؤون التجارة الداخلية.

وفى 9 أغسطس من 2017 أصدر المصيلحى، قرارا وزاريًا رقم 221 لسنة 2017 بتعيين أيمن حسام الدين رئيسا للجنة التظلمات بالوزارة.

وتم اختيار أيمن حسام فى 2 يونيو 2020، ضمن أعضاء مجلس أمناء القاهرة الجديدة، وفاز معه كل من شريف بدر عبدالغفور محمد، ورضا عبدالحميد السيد عبدالرحمن، ووفاء عبدالعزيز حامد عبدالله.