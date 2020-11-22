السيسى يهنئ رئيس الجمهورية اللبنانية بيوم الاستقلال

جدة - نرمين السيد - ويحتفل لبنان، اليوم الأحد، بعيد الاستقلال الـ 77 عن الانتداب الفرنسى، وتخليدا لذكرى حكومة الاستقلال الوطنية التى ناضلت عشية إطلاق سراح الرئيس بشارة الخورى، ورئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلح من الاعتقال.

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