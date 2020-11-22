مصلحة الضرائب تعلن عن 1700 وظيفة خالية .. الشروط والأوراق المطلوبة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان مصلحة الضرائب، اليوم الأحد، أنه يشترط للتقديم فى هذا الإعلان أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون لائقا طبيا، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومى فى تاريخ هذا الإعلان، والحصول بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير عام جيد جدا على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاما ميلاديا فى تاريخ هذا الإعلان، وذلك وفقا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 75 لسنة 2020، مع عدم الإخلال بحكم المادة 14 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح البيان، المستندات المطلوبة للتقدم وهى استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمى لوزارة المالية، وذلك للمستوفين لشروط التقدم فقط، وتحميل صورة من المؤهـل الدراسى الحاصل عليه المتقدم، وصورة من شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من بطاقة الرقم القومى، على أن تكون سارية فى تاريخ هذا الإعلان، وصورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، وذلك بالنسبة إلى المتقدمين من الذكور، وصورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون حديثة وصادرة باسم وزارة المالية، وأخيرا صورة شخصية للمتقدم على الموقع.

وأشار البيان إلى أنه يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم لاختبارات التقييم والتى ستتم بشكل إلكترونى، وذلك بنسبة 75% على الأقل فى مجالات "المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة الضريبية - القوانين الضريبية - الحاســب الآلى – المهارات الشخصية الأساسية - اللغة الإنجليزية"، وسيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية فقط، كما سيتم طلب أصول المستندات السابقة، وغيرها من المستندات المقررة قانونا، بالإضافة إلى إجراء كشف طبى، وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد ويتم التقديم للإعلان على الرابط التالى:-

https://www.incometax.gov.eg/vac.asp وذلك بداية من 22 نوفمبر 2020 ولمدة شهر.

واستعرض بيان مصلحة الضرائب، محتوى اختبارات التقييم، ويحتوى الاختبار على عدد من الأسئلة التى تغطى المجالات التالية المحاسبة الضريبية "الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين - الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية - الضريبة على القيمة المضافة، وأساسيات المحاسبة المالية، ومبادئ المراجعة، ومعلومات قانونية ضريبية ذات صلة بقوانين: الضريبة على الدخل - الضريبة على القيمة المضافة - ضريبة الدمغة - رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب، ونطاق تطبيقها وتأثير التطور التكنولوجى على مجال الضرائب، كما يتضمن الاختبار عدد من الأسئلة التى تغطى مهارات وأساسيات الحاسب الآلى - الأساسيات المبدئية للتعامل مع كل من Internet Applications - Windows - Word Excel - PowerPoint - وأيضا المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقى والمهارات الأساسية إدارة الوقت – التفاوض - إدارة الاجتماعات - والمعلومات الإدارية الأساسية فى وظائف الإدارة – الرقابة - التخطيط الاستراتيجى، إضافة إلى مهارات استخدام مفردات اللغة الإنجليزية فى التعامل مع الآخرين فى محيط العمل".