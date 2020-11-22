غدا انطلاق التصويت بـ13 محافظة بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب 

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق ماراثون جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل، حيث تنطلق عمليات التصويت غدا الاثنين داخل 13 محافظة لاختيار 109 أعضاء بالبرلمان لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم من الجولة الأولى لتلك المرحلة، بعد تأجيل دائرة ديرمواس بالمنيا بالنظام الفردى والمخصص لها مقعد واحد.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من وضع كافة اللمسات الأخيرة لإتمام عملية التصويت بالداخل، من طباعة بطاقات الاقتراع والأوراق الانتخابية المطلوبة، كما تم اختبار مراكز الاقتراع من ناحية السلامة الفنية والإنشائية للمبنى والقدرة على تأمينها، فضلا توفير كافة المستلزمات الواقية من كورونا حيث يتم تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع.

وقالت الهيئة الوطنية أن إجراءات اليوم الأول من تصويت الناخبين فى الداخل تبدأ بتواجد القضاة المشرفين على اللجان فى مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وفتح اللجان فى مواعيدها بعد تأكدهم من سلامة كافة محتويات كل لجنة ثم تحديد الحرم الانتخابى، والسماح للمواطنين الذين يرتدون الكمامات بالدخول إلى اللجنة لتصويت.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى دوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، وتقلص عدد المرشحين فى تلك الجولة إلى 218 مرشحا يتنافسون على 109 مقاعد.

وتشهد فى محافظة الجيزة الإعادة بين 4 مرشحين فى دائرة البدرشين، وفى محافظة الفيوم فى دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفى دائرة أبشواى بين 4 مرشحين.

وتشهد محافظة بنى سويف جولة إعادة فى دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفى دائرة بنى سويف بين 4 آخرين، وفى دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفى دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.

كما تشهد محافظة المنيا فى دائرة ملوى بين 6 مرشحين، وفى دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفى دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفى دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفى دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين.

وفى محافظة أسيوط، فى دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفى دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفى دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفى دائرة الفتح بين 6 مرشحين.

وفى محافظة الوادى الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تشهد جولة الإعادة فى محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفى دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفى دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفى دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفى دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفى دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفى دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفى دائرة البلينا بين 4 مرشحين.

وتشهد جولة الإعادة فى محافظة قنا، بدائرة نجع حمادى بين 6 مرشحين، وفى دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفى دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفى دائرة أبو تشت بين 4 آخرين.

وفى محافظة الأقصر بين مرشحين اثنين فى دائرة إسنا، وبين اثنين فى القرنة، واثنين فى دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين فى دائرة كوم أمبو، وفى دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفى دائرة أدفو بين مرشحين اثنين، وفى الإسكندرية بين 4 مرشحين فى دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزه، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين فى دائرة سيدى جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسى بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاى البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، وفى محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق ماراثون جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل، حيث تنطلق عمليات التصويت غدا الاثنين داخل 13 محافظة لاختيار 109 أعضاء بالبرلمان لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم من الجولة الأولى لتلك المرحلة، بعد تأجيل دائرة ديرمواس بالمنيا بالنظام الفردى والمخصص لها مقعد واحد.