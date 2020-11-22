إصابة 19 مجندا إثر انقلاب سيارة أمن مركزى في طريق الواحات الصحراوي

استشهد مجند، وأصيب 19 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة أمن مركزى بالكيلو 120 بطريق الواحات بدائرة قسم الواحات البحرية فى الجيزة ،مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من الجيزة إلى الواحات البحرية. وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما قامت سيارات الاسعاف بنقل المتوفى والمصابين فى مكان الحادث. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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