موجز السوشيال ميديا .. عبد الله جمعة يدعو لشقيقه بالشفاء العاجل .. جلسة تصوير جديدة لـ شقيق محمد صلاح وزوجته بحفل الزفاف

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

بعد غيابها.. حنان ترك تنشر أول صورة لها عبر إنستجرام

بملابس رسمية.. منة فضالي تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

شاهد.. كريم فهمي بصحبة عدد من أسر الشهداء

شوبير يطلب الدعاء لمحمد شريف بعد إصابته بكورونا

شاهد .. أورتيجا يدعم الأهلي قبل نهائي أفريقيا أمام الزمالك

شاهد... جلسة تصوير جديدة لـ شقيق محمد صلاح وزوجته بحفل الزفاف

بعد إصابته بكورونا.. عبد الله جمعة يدعو لشقيقه بالشفاء العاجل: اللهم اشفِ أخي

عبد الله جمعة يدعو لشقيقه بالشفاء العاجل