مساعدات لـ 40 ألف سيدة.. 5 ملايين دولار دعما أمريكيا لبرنامج الغذاء العالمي في مصر

أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة اليوم، عن تقديم منحة لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، بمقدار 5 ملايين دولار، لاستكمال البرنامج القومي للحماية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي" تكافل وكرامة" لتقديم مساعدات غذائية إلى 40 ألف سيدة حامل، ومرضعة من الفئات المهمشة وأطفالهم دون سن الثانية.

وعقد السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، ووزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج، ومساعدة وزيرة التعاون الدولي شيريهان بخيت، ومديرة البرامج ببرنامج الأغذية العالمي أماني جمال الدين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلي ريد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمنحة المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي في مصر.

,أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الفقر يرتبط بضعف مستويات التعليم والصحة ونقص الوعي بممارسات الرعاية الصحية السليمة لدى تلك الفئات.

وتابعت الوزيرة إن تركيز الوزارة على صحة الأم والطفل يعكس الحالة الصحية العامة للسكان وهي شرط أساسي مسبق للتنمية المستدامة، مضيفة:" من هنا جاء الاهتمام بالألف يوم الأولى من الحياة" .

وشددت القباج على سعادتها بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذ المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوصول إلى الأطفال الأكثر احتياجا تحت سن الثانية من العمر والأمهات الحوامل والمرضعات داخل المحافظات الأكثر فقرا مما يضمن حصولهم على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وقال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين إن هذه المنحة الجديدة والبالغ قيمتها 5 ملايين دولار تأتي تأكيدا على الشراكة الطويلة مع هيئات الأمم المتحدة في مصر لمساعدة المصريين واللاجئين الأكثر ضعفا، مؤكدا أنه وعلى مدار ال 8 سنوات الماضيةقدمت واشنطن منحا بقيمة 87 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي.

من جانبها أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن النمو الاقتصادي الشامل هو جوهر خارطة طريق مصر لتحقيق التنمية المستدامة، جنبا إلى جنب مع حكومة الولايات المتحدة، لمواصلة بناء قدرة المجتمع على الصمود من خلال برامج هادفة وذات صلة بحماية الصحة والأمن الغذائي والفئات الأكثر احتياجا.



ويسعى برنامج الغذاء العالمى لتقديم مساعدات للأفراد والأسر الأكثر احتياجا خاصة فى ظل التداعيات السلبية التى خلفها انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم

