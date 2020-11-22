أهم الأخبار.. تحذير من موجة ثالثة لـ كورونا.. غياب ثلاثي الأهلي عن القمة.. ووفاة شقيقة عزت العلايلي

نشر موقع "دوت الخليج"، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها..

ظهور علاج جديد لـ فيروس كورونا بالمستشفيات

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تفويضًا طارئًا لاستخدام مكون ريجينيرون للأجسام المضادة لعلاج Covid-19 مع المرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين يعانون من مستويات مرضية خفيفة إلى متوسطة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.. المزيد

إحالة دعوى رئيس الزمالك على قرار عزله للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، والتى ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى.. المزيد

الصحة العالمية توجه تحذيرا لأوروبا: الموجة الثالثة من كورونا على الأبواب

ذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" سوف تضرب القارة الأوروبية بحلول 2021.. المزيد

آخرها صور المطرب الإسرائيلي.. 5 أزمات في حياة محمد رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تصدر مؤشرات البحث بـ جوجل بعد تعرضه لهجوم عنيف بسبب تداول صور له مع فنانين إسرائيليين خلال حضوره حفلا خاصا في دبي.. المزيد

السعودية تقرر تعديل تكلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل فقرة من جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سواء برا، أو بحرا، أو جوا، وذلك بالنسبة للكلفة والوقت.. المزيد

وليد سليمان وكهربا وصالح جمعة خارج معسكر الأهلي لقمة الزمالك

بات وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خارج معسكر الفريق الأحمر الذي سيبدأ مساء اليوم.. المزيد

رفع الحالة الأمنية القصوى لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.. صور

رفعت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية حالة الاستنفار الأمنى المكثف على مستوى الجمهورية استعدادا لجولة الإعادة بانتخابات النواب.. المزيد

وفاة شقيقة الفنان عزت العلايلي والجنازة بـ أحمد عرابي

توفيت منذ قليل شقيقة الفنان الكبير عزت العلايلي، حيث أعلن الكاتب محمود العلايلي، وفاة عمته، صباح اليوم الأحد.. المزيد

عيار 18 بـ 698 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 - 11 - 2020

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 816 جنيهًا للجرام، ويبلغ عيار 24، 931 جنيها.. المزيد

انطلاق معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي تحت رعاية الرئيس السيسي

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، التي تُعقد تحت شعار The Big Reset وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.. المزيد

خناقة أم طلاق.. ماذا يحدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني