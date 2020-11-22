نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة، وذلك من غدا الأثنين 23 نوفمبر 2010 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020.

وترصد "الفجر" في السطور التالية عن اماكن سقوط الأمطار بالمحافظات:

غدًا الاثنين:

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح"

شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية".

- يوم الثلاثاء المقبل:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - بلطيم )

شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )

- يوم الأربعاء المقبل:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم دمياط بورسعيد - العريش - رفح ).

الوجه البحرى: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية".

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

شمال الصعيد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الفيوم - بنى سويف المنيا"

- يوم الخميس المقبل:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشید - بلطيم دمياط - بورسعيد - رفح – العريش".

الوجه البحرى: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية"

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

- يوم الجمعة المقبل:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح".

الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية" .

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.