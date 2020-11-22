نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة في المقال التالي
وترصد "الفجر" في السطور التالية عن اماكن سقوط الأمطار بالمحافظات:
غدًا الاثنين:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح"
شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية".
- يوم الثلاثاء المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - بلطيم )
شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )
- يوم الأربعاء المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم دمياط بورسعيد - العريش - رفح ).
الوجه البحرى: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية".
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى
شمال الصعيد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الفيوم - بنى سويف المنيا"
- يوم الخميس المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشید - بلطيم دمياط - بورسعيد - رفح – العريش".
الوجه البحرى: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية"
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى
- يوم الجمعة المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح".
الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية" .
وأكدت هيئة الأرصاد أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.