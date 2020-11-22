نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. وزير الأوقاف يلتقي مجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الدكتور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا صباح غد الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحًا بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب، وذلك بقاعة حراء، بديوان عام وزارة الأوقاف.

ومن المقرر أن يناقش الوزير أوجه التعاون بين النقابة وشئون القرآن الكريم بالوزارة في المرحلة المقبلة خدمة لكتاب الله (عز وجل).

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه قام على رأس لجنة مشتركة من هيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور اللواء أشرف بهجت، رئيس حي المنتزه، بوضع خطة لتطوير معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية بما يعمل على رفع كفاءته من جهة، والاستفادة القصوى من خلال إنشاء مجمع الأوقاف بالمعسكر ليضم مقرًا لمديرية أوقاف الإسكندرية وآخر لمنطقة هيئة الأوقاف بالإسكندرية من جهة أخرى.

وقال الوزير في بيان، الأحد، إنه سيجري رفع كفاءة جميع مباني المعسكر، لتكون في أفضل جاهزية لإقامة المتدربين في جميع الدورات التدريبية والتثقيفية التي تقيمها الوزارة سواء للأئمة أم للواعظات أم للإداريين أم للطلبة الوافدين، مع تطوير جميع ملاعب المعسكر واستحداث ملاعب خماسية جديدة.

