كيف أصبح محمد رمضان "بالونة اختبار" مثقوبة..النمبر وان يتحدى الجمهور لأول مرة..انهيار ونزيف حاد في شعبيته خلال ساعات قليلة

اقترن صعود نجم الفنان محمد رمضان بحدوث دائم للمشكلات والأزمات، والتي تعلقت تارة بالمحتوى الذي يقدمه، أو هجومه الدئم على زملاءه في الوسط الفني، وحتى الجدل حول تعمده الفج في الاستعراض بثروته وسياراته، وصولا إلى أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر.

إلا أن التداعيات وردود الأفعال التي رصدها تحيا مصر بخصوص تعمد محمد رمضان نشر والدفاع عن صورته مع عدد من المطربين الإسرائيليين فاقت أي من الأزمات والمشكلات التي كان بطلها الرئيسي طوال الفترة الماضية، وعلى النقيض من كون خصم رمضان في معاركة السابقة، التي كان يخوضها مع فنانيين او نقاد، جاء خصمه هذه المره هو الجمهور العريض الذي صنع محمد رمضان.

خط أحمر

الشعبية الكبيرة والهالة الواسعة حول محمد رمضان، ساهمت في تضليله وتصوير الأمر كما لو أنه يستطيع كسر التابوهات الخاصة بالشعب المصري، وتجاوز "خطوطه الحمراء"، أقدم محمد رمضان بجرأة غير مفهومة على العبث مع واحدة من أكثر القضايا المقدسة للشعب المصري والعربي بأكمله، مسألة الصراع العربي الإسرائيلي.

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