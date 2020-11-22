استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين إثر حادث مروع ونقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى

استشهد مجند، وأصيب 19 آخرين، إثر وقوع حادث مروع منذ قليل، بسبب حادث انقلاب سيارة أمن مركزى بالكيلو 120 بطريق الواحات بدائرة قسم الواحات البحرية فى الجيزة ،مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من الجيزة إلى الواحات البحرية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما قامت سيارات الاسعاف بنقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.

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