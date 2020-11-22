قاضي المعارضات يصدر قرار ضد الأم المتهمة بخنق رضيعها حتى الموت

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس الام المتهمة بقتل نجلها الرضيع لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية. بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام إخطارا من مستشفى السلام يفيد بوصول طفل رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة بصحبة والدته وزوج والدتها، وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وتحفظ رجال المباحث على الفتاة وزوج والدتها. اقرأ أيضا: النائب العام: البنت منهم تعمل فيديوهات إباحية وبعد القبض عليها تمسك مصحف في المحكمة



وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة وراء ارتكاب الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأنها على علاقة غير شرعية بشاب وحملت منه سفاحا، وبعد عملية الولادة وضعت يدها على فمه حتى فارق الحياة لعدم اعتراف والده به ورفضه الزواج منها، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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