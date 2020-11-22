أورنج تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2020".. اعرف التفاصيل



أعلنت أورنج عن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2020"، ضمن العروض التى تقدمها أورنج لدعم عملائها في مختلف المجالات لاسيما مجال تكنولوجيا الاتصال.

وقالت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، " في انتظاركم في Cairo ICT 2020 من يوم ٢٢ نوفمبر ليوم ٢٥ نوفمبر في جناح اورنچ صالة 3 للتعرف على كل ما هو جديد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكنك التسجيل من خلال ابليكيشن Cairo ICT 2020".



والجدير بالذكر أن تنطلق اليوم الأحد فعاليات الدورة الـ 24 لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT 2020" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset"، بمشاركة مئات الشركات والعارضين المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا، أبرزها شركات أورنج واتصالات وفودافون، ومجموعة بنية وإي فاينانس وديل وسيسكو، بالإضافة إلى العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية.

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ومن المتوقع ان يستقبل المعرض 50 ألف زائر للاطلاع على مجموعة واسعة من عروض وخدمات شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية.