أعلنت أورنج عن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2020"، ضمن العروض التى تقدمها أورنج لدعم عملائها في مختلف المجالات لاسيما مجال تكنولوجيا الاتصال.
وقالت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، " في انتظاركم في Cairo ICT 2020 من يوم ٢٢ نوفمبر ليوم ٢٥ نوفمبر في جناح اورنچ صالة 3 للتعرف على كل ما هو جديد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكنك التسجيل من خلال ابليكيشن Cairo ICT 2020".
والجدير بالذكر أن تنطلق اليوم الأحد فعاليات الدورة الـ 24 لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT 2020" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset"، بمشاركة مئات الشركات والعارضين المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا، أبرزها شركات أورنج واتصالات وفودافون، ومجموعة بنية وإي فاينانس وديل وسيسكو، بالإضافة إلى العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية.
اقرأ أيضًا..عروض أورنج في البلاك فرايداي 2020 على الموبايلات.. خصومات تصل لـ 60%ومن المتوقع ان يستقبل المعرض 50 ألف زائر للاطلاع على مجموعة واسعة من عروض وخدمات شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أورنج تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2020".. اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.