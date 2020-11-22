عضو الشيوخ يطالب الحكومة بتطبيق القانون لردع المخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا

طالب النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، المواطنين بضرورة الإلتزام بكل الإجراءات الوقائية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك أثناء عملية التصويت في انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، المقررة غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح عبدالماجد، في بيان له اليوم الأحد ، أن الأوضاع تتطلب حاليا تكاتف وتعاون من المواطنين وعدم التراجع عن الإلتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والكحول، والالتزام بالتباعد والمسافة الآمنة، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لجائحة كورونا.
وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن المرحلة الأولى والثانية بانتخابات مجلس النواب أظهرت وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، وتأكيدهم علي ضرورة الحفاظ علي السلامة العامة وأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مطالبا الحكومة بتطبيق القانون لردع المخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا .
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