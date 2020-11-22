روجينا تخطف الأنظار بإطلالاتها الفريدة لتصبح حديث السوشيال ميديا

روجينا تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس. اطلالة روجينا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور روجينا التي لفتت الأنظار بأناقتها وإطلالاتها الراقية، ليثني على إطلالتها الجمهور. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور روجينا التي لفتت الأنظار بأناقتها وإطلالاتها الراقية، ليثني على إطلالتها الجمهور. حرصت روجينا على الاستعانة مكياج جذاب وناعم ليزيد من جمالها ويمنحها إطلالة فخمة وراقية، ما جعلها محط أنظار الكثير من الفتيات لاتباع طريقتها فى وضع المكياج. اقرأ أيضًا..روجينا تكشف كواليس قصة ارتباطها بالفنان أشرف زكي



كما تعتمد روجينا في أن تظهر بالشعر الناعم الانسيابي المموج فهى من أكثر التسريحات المفضلة لديها فى الكثير من الصور، ولكن نادرا ما تظهر بالشعر الكيرلى كما تألقت بتسريحة الشعر المرفوع و الكحكة ما كشف عن جمال وجهها وملامحها الجذابة.

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