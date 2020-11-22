اختتام أعمال قمة العشرين.. وترامب: استثمرنا 38 مليار دولار في البنية التحتية للمياه

اختتم قادة دول مجموعة العشرين G20 اليوم الأحد، 22 نوفمبر، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إن لدى الولايات المتحدة ومجموعة العشرين فرصة هائلة لمواصلة البناء نحو بيئة أفضل، والعمل نحو حماية بيئتنا وتعزيز الوصول إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، بتقديم مستقبل الفرص والازدهار والأمل للدول في جميع أنحاء العالم.

وأضاف خلال الكلمة الختامية: يشرفني كثيراً أن أقدم المستجدات لدول مجموعة العشرين حول جهودنا التاريخية لحماية البيئة في الولايات المتحدة والعالم، وخلال إدارتي فإن الإشراف البيئي هو التزام على مدى السنوات الأربع الماضية، وقطعنا خطوات مذهلة لضمان أن تكون الولايات المتحدة من بين الدول الأنظف في جودة الهواء والمياه عالميا.

إقرأ أيضًا.. استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين إثر حادث مروع ونقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى



وتابع: لقد استثمرنا أكثر من 38 مليار دولار في البنية التحتية للمياه، بما في ذلك ملايين الدولارات لحماية الأطفال من الرصاص في مياه الشرب، وتعهدنا بزراعة مليار شجرة مساهمة في مبادرة زراعة تريليون شجرة، كذلك تم التوقيع على قانون الهواء الطلق الأمريكي، في استثمار هو الأمثل في الحدائق الوطنية منذ أكثر من قرن مضى.