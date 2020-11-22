بالصور.. الرئيس السيسي يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الاوسط وأفريقيا فى دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس اجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة وكذلك اجنحة عدد من الوزارات، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.

يأتى المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وأفريقيا بالتزامن مع توسع الدولة فى بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التى ترتقى بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع.