صور.. وزيرة الصحة تؤكد توافر مخزون كاف من الأدوية استعدادا للموجة الثانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة، اليوم الأحد، مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديميا"، والدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، وعدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء، واللواء وائل الساعى، مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، والدكتورة سحر فرج، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، للوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تزامنًا مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مراجعة المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير جميع الاحتياجات على المستوى المحلى، خصوصًا أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارىء، والمستلزمات الطبية والوقائية.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة أكدت على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التى تقدمها مصر للأشقاء فى مختلف الدول لمساندتهم فى مواجهة الأزمات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأشار مستشار وزيرة الصحة، إلى أن الوزيرة ناقشت مع رؤساء الهيئات الآليات والإجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة بيع الأدوية للمرضى عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت، وصفحات التواصل الاجتماعى، حيث تبيع هذه التطبيقات الأدوية "أون لاين" ما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين، مناشدة المواطنين بالحصول على الأدوية من الصيدليات اوالمنشأت الصحية.

وتابع أن الوزيرة وجهت الشكر لرؤساء هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء، لتعاونهم مع وزارة الصحة والسكان فى تلبية جميع احتياجات القطاع الطبى الحكومى والخاص من أدوية ومستلزمات طبية ووقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية للتغلب على أى تحديات خلال مواجهة الجائحة.

ومن جانبه، وجه اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهد للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، من خلال التعاون مع جميع الهيئات للعمل كفريق واحد من أجل صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من االمستلزمات الطبية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، استعداد الهيئة لتلبية الاحتياجات من الأدوية المتعلقة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا تحسبًا لبدء الموجة الثانية، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان للعمل على تذليل أى تحديات قد تواجههم وحلها على الفور، كما أكد بذل قصارى جهدهم لتوفير الأدوية التى قد يحتاجها المرضى فى ظل هذه الظروف.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة تداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية لما تمثله تلك التطبيقات من ضرر كبير على الصحة العامة للمواطنين، موجها الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على التعاون الدائم لتذليل أى تحديات تواجههم.