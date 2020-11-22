عاجل .. السيسى يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - ‎وتفقد الرئيس، أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة، وكذلك أجنحة عدد من الوزارات، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات، من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.

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