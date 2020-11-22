  السيسي يفتتح ويتفقد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا  



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة.

ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.

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