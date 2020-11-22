توصلت الأجهزة الأمنية بالمنيا إلى المتهم بقتل طالبة وإلقاء جثتها بترعة الإبراهيمية ، حيث تبين أن وراء إرتكاب الحادث خطيب المجني عليها
كان بلاغاً قد ورد من الأهالي للأمن يفيد العثور على جثة طالبة،مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا، بالمجرى المائى لترعة الإبراهيمية بالمنيا .
بالفحص والتحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة خطيب المجنى عليها ، بدون عمل ، مقيم بذات الناحية ،تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لرغبته فى فسخ الخطبة وكى يتمكن من إسترداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها " الشبكة "من أهليتها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن يتوصل لقاتل طالبة المنيا: خطيبها تخلص منها لاسترداد الشبكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.