الأمن يتوصل لقاتل طالبة المنيا: خطيبها تخلص منها لاسترداد الشبكة

توصلت الأجهزة الأمنية بالمنيا إلى المتهم بقتل طالبة وإلقاء جثتها بترعة الإبراهيمية ، حيث تبين أن وراء إرتكاب الحادث خطيب المجني عليها

كان بلاغاً قد ورد من الأهالي للأمن يفيد العثور على جثة طالبة،مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا، بالمجرى المائى لترعة الإبراهيمية بالمنيا .

بالفحص والتحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة خطيب المجنى عليها ، بدون عمل ، مقيم بذات الناحية ،تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لرغبته فى فسخ الخطبة وكى يتمكن من إسترداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها " الشبكة "من أهليتها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .